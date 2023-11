Ad Hoc festival : « Avion papier » 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 3 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Ciné-concert vagabond – La Méandre

Petit à petit, on devient moins petit

Petit Poucet est devenu grand et se retourne sur les chemins de son enfance. Les petits cailloux qu’il trouve ont la forme des aventures, petites ou grandes, qui l’ont aidé à devenir tel qu’il est, lui ont appris qu’il faut parfois se perdre pour mieux trouver sa route. Entre danse et récit, son parcours se met en mouvement et rencontre les gestes et les souvenirs des spectateurs et spectatrices.

Lieu de rendez-vous : Le Volcan – Grande salle

Durée : 20 min

Une séance toutes les demi-heures de 14h à 15h30 et de 16h30 à 17h

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 1 ans..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

8 Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Ciné-concert vagabond – La Méandre

Little by little, we become less small

Petit Poucet has grown up, and turns back to the paths of his childhood. The pebbles he finds are in the shape of the adventures, big and small, that helped him become who he is, and taught him that sometimes you have to get lost to find your way. Between dance and storytelling, his journey is set in motion and meets the gestures and memories of the spectators.

Venue : Le Volcan – Grande salle

Running time: 20 min

Sessions every half-hour from 2pm to 3:30pm and from 4:30pm to 5pm

Price: 5?

Open to all, ages 1 and up.

En el marco del festival Ad Hoc.

Cine-concierto vagabundo – La Méandre

Poco a poco, nos hacemos menos pequeños

Petit Poucet ha crecido y vuelve a los caminos de su infancia. Las piedrecitas que encuentra tienen la forma de las aventuras, grandes y pequeñas, que le han ayudado a convertirse en quien es, que le han enseñado que a veces hay que perderse para encontrar el camino. A medio camino entre la danza y la narración, su viaje se mueve y se encuentra con los gestos y los recuerdos del público.

Lugar de encuentro : Le Volcan – Gran Sala

Duración: 20 minutos

Cada media hora de 14:00 a 15:30 y de 16:30 a 17:00

Precio: 5?

Todas las edades, a partir de 1 año.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Ciné-concert vagabond – La Méandre

Nach und nach wird man weniger klein

Petit Poucet ist groß geworden und blickt zurück auf die Wege seiner Kindheit. Die kleinen Steine, die er findet, haben die Form von kleinen oder großen Abenteuern, die ihm geholfen haben, so zu werden, wie er ist, und ihn gelehrt haben, dass man sich manchmal verirren muss, um seinen Weg besser zu finden. Zwischen Tanz und Erzählung wird sein Weg in Bewegung gesetzt und trifft auf die Gesten und Erinnerungen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Ort des Treffens : Le Volcan – Großer Saal

Dauer: 20 min

Eine Vorstellung alle halbe Stunde von 14:00 bis 15:30 Uhr und von 16:30 bis 17:00 Uhr

Einzeltarif: 5?

Für alle Altersgruppen ab 1 Jahr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche