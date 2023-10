Ad Hoc festival : « Mobil Dancing » 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Bal et repas au volcan – La Piste à Dansoire

En piste !

Vous êtes plutôt dancing clinquant, bal disco ou boîte de nuit clandestine ? Il y a un peu de tout cela dans le bal inventé par La Piste à Dansoire. Ici, c’est vous qui faites le spectacle, entraîné·e·s par une équipe pailletée de meneuses et meneurs de bal. Funk, afrobeat, rock, yéyé, hip-hop, chachacha congolais et tarentelle électro… à peine le temps de souffler, entre pas de danse et pas de côté dans un grand moment de fête et de lâcher prise

Lieu de rendez-vous : Le Volcan – Grande salle

Durée : 2h

Tarif unique : 5€

Tout public..

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . .

8 Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Ball and meal at the volcano – La Piste à Dansoire

On the dance floor!

Do you prefer glitzy dance halls, disco balls or underground nightclubs? There’s a bit of all that in the ball invented by La Piste à Dansoire. Here, you’re the one who puts on the show, led by a glittering team of ball leaders. Funk, afrobeat, rock, yéyé, hip-hop, Congolese chachacha and electro tarantella? hardly time to breathe, between dance steps and side-steps in a great moment of celebration and letting go

Venue : Le Volcan – Grande salle

Duration: 2 hours

Price: 5?

All audiences.

En el marco del festival Ad Hoc.

Baile y comida en el volcán – La Piste à Dansoire

¡En la pista de baile!

¿Es usted más de baile llamativo, de baile disco o de discoteca clandestina? Hay un poco de todo eso en el baile inventado por La Piste à Dansoire. Aquí, tú eres el que monta el espectáculo, dirigido por un reluciente equipo de líderes de baile. Funk, afrobeat, rock, yéyé, hip-hop, chachacha congoleño y electro tarantela… apenas tiempo para recuperar el aliento, entre pasos de baile y side-steps en un gran momento de celebración y dejarse llevar

Lugar: Le Volcan – Gran Sala

Duración: 2 horas

Precio: 5 euros

Todos los públicos.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Ball und Essen im Vulkan – La Piste à Dansoire

Auf die Tanzfläche!

Sind Sie eher ein glitzerndes Tanzlokal, ein Disco-Ball oder ein illegaler Nachtclub? Der von La Piste à Dansoire erfundene Ball enthält ein bisschen von all dem. Hier sind Sie es, die die Show machen, angeführt von einem glitzernden Team von Ballführern und Ballführerinnen. Funk, Afrobeat, Rock, Yéyé, Hip-Hop, kongolesischer Chachacha und Elektro-Tarantella? kaum Zeit zum Luftholen, zwischen Tanzschritten und Seitenschritten in einem großen Moment des Feierns und des Loslassens

Ort des Treffens : Le Volcan – Großer Saal

Dauer: 2 Stunden

Einheitlicher Preis: 5?

Für alle Altersgruppen.

