Journées nationales de l’architecture : Visite à deux voix au coeur du Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La 8e édition des Journées nationales de l’architecture invite le public à découvrir des réalisations récentes et innovantes à travers une riche programmation de rencontres avec les professionnels de l’architecture. À cette occasion le Pays d’art et d’histoire vous propose trois visites.

Visite guidée – Rendez-vous famille : Visite à deux voix au cœur du Volcan, Le Havre.

Le Volcan et le Pays d’art et d’histoire s’associent pour vous proposer une visite à deux voix, spécialement conçue pour les familles. Une fois que Le Volcan n’aura plus de secret pour vous, lancez-vous dans la fabrication d’une maquette du bâtiment dessiné par Oscar Niemeyer.

Gratuit – Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 . .

8 Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The 8th edition of the Journées nationales de l?architecture (National Architecture Days) invites the public to discover recent and innovative achievements through a rich program of meetings with architecture professionals. The Pays d?art et d?histoire will be offering three tours to mark the occasion.

Guided tour – Family Rendez-vous: A two-voice tour of the heart of Le Volcan, Le Havre.

Le Volcan and the Pays d?art et d?histoire have joined forces to offer a two-voice tour specially designed for families. Once you’ve mastered the secrets of Le Volcan, get to work building a model of the building designed by Oscar Niemeyer.

Free – Duration: 1h30

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

La 8ª edición de las Journées nationales de l’architecture (Jornadas Nacionales de Arquitectura) invita al público a descubrir edificios nuevos e innovadores a través de un rico programa de encuentros con profesionales de la arquitectura. Para celebrar la ocasión, el Pays d’art et d’histoire propone tres recorridos.

Visita guiada – Visita en familia: Un recorrido a dos voces por el corazón del Volcán, Le Havre.

El Volcán y Pays d’art et d’histoire se unen para ofrecerle una visita a dos voces, especialmente diseñada para familias. Una vez que haya aprendido todo sobre Le Volcan, pruebe a hacer una maqueta del edificio diseñado por Oscar Niemeyer.

Gratis – Duración: 1h30

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Die 8. Ausgabe der Nationalen Architekturtage lädt die Öffentlichkeit dazu ein, neue und innovative Projekte zu entdecken, indem sie ein reichhaltiges Programm an Begegnungen mit Fachleuten aus dem Bereich der Architektur organisiert. Zu diesem Anlass bietet Ihnen das Pays d’art et d’histoire drei Besichtigungen an.

Geführter Rundgang – Familientermin: Zweistimmiger Rundgang durch das Herz des Volcan, Le Havre.

Le Volcan und das Pays d’art et d’histoire haben sich zusammengetan, um Ihnen eine zweistimmige Führung anzubieten, die speziell für Familien konzipiert wurde. Nachdem Sie sich mit dem Vulkan vertraut gemacht haben, können Sie ein Modell des von Oscar Niemeyer entworfenen Gebäudes anfertigen.

Kostenlos – Dauer: 1,5 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche