Cet évènement est passé Soirée burger quizz 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-22 Les soirées « Burger Quizz » reviennent au Fou de la Dame !



Dans Burger Quiz, les joueurs s’affrontent dans un quiz décalé inspiré de l’émission culte présentée par Alain Chabat. Qui remportera le Grand Burger de la mort ?.

Les soirées « Burger Quizz » reviennent au Fou de la Dame !



8 Place Maurice Faure Bar à Jeux « Le Fou de la Dame »

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

