Soirée Blind test 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, 18 août 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Soirée Blind Test au Fou de la Dame : Le blind test musical, appelé également quiz musical, est un jeu très populaire qui consiste à retrouver l’interprète et/ou le titre de la chanson qui est diffusée, et ce avant ses concurrents..

2023-08-18 20:00:00 fin : 2023-08-18 . .

8 Place Maurice Faure Bar à Jeux « Le Fou de la Dame »

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Blind Test evening at Le Fou de la Dame: The musical blind test, also known as the musical quiz, is a very popular game in which you have to find the performer and/or title of the song being played, before your competitors.

Velada de prueba a ciegas en el Fou de la Dame: La prueba a ciegas musical, también conocida como concurso musical, es un juego muy popular en el que el jugador tiene que encontrar el intérprete y/o el título de la canción que está sonando, antes que los demás jugadores.

Abend Blind Test im Fou de la Dame: Der musikalische Blindtest, auch Musikquiz genannt, ist ein sehr beliebtes Spiel, bei dem es darum geht, den Interpreten und/oder den Titel des gerade gespielten Liedes zu finden, und zwar vor seinen Konkurrenten.

Mise à jour le 2023-07-06 par Valence Romans Tourisme