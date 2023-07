Soirée Loup Garou 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, 4 août 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Soirée Loup Garou au Fou de la Dame le Vendredi 4 Août à partir de 20h00 !.

2023-08-04 20:00:00 fin : 2023-08-04 . .

8 Place Maurice Faure Bar à Jeux « Le Fou de la Dame »

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Loup Garou evening at Le Fou de la Dame on Friday, August 4 from 8:00 pm!

Velada de Loup Garou en el Fou de la Dame el viernes 4 de agosto a partir de las 20.00 h

Loup Garou-Abend im Fou de la Dame am Freitag, den 4. August ab 20 Uhr!

