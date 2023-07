Soirée Burger Quizz 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère, 28 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Si tu aimes l’humour absurde et les jeux de mots à deux balles, alors tu vas aimer la soirée Burger Quiz ! Il te faudra affronter les autres équipes pour espérer accéder au burger de la mort… Et peut-être remporter le prix de tes rêves !.

2023-07-28 20:00:00 fin : 2023-07-28 . .

8 Place Maurice Faure Bar à Jeux « Le Fou de la Dame »

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



If you like absurd humor and puns, then you’re going to love Burger Quiz night! You’ll have to take on the other teams if you want to get your hands on the burger of death? And maybe win the prize of your dreams!

Si te gusta el humor absurdo y los juegos de palabras, ¡te va a encantar la noche del Burger Quiz! Tendrás que enfrentarte a los demás equipos si quieres hacerte con la hamburguesa de la muerte? Y tal vez ganar el premio de tus sueños

Wenn du auf absurden Humor und Wortspiele stehst, dann wirst du das Burger Quiz lieben! Du musst gegen andere Teams antreten, um an den Burger des Todes zu gelangen? Und vielleicht gewinnst du den Preis deiner Träume!

Mise à jour le 2023-07-10 par Valence Romans Tourisme