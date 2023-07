SPECTACLE – ÂME SLAVE « FRANÇOIS BERLÉAND & LE TRIO HÉLIOS 8 place Marie-Louise Thionville, 9 juin 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

plongez dans le grand romantisme russe avec le magnifique trio de Anton Arensky, avant de vous faire vivre l’épopée angoissante et burlesque d’Akaki Akakievitch, narrée dans la célèbre nouvelle Le manteau de NikolaÏ Gogol.. Tout public

Dimanche 2024-06-09 17:00:00 fin : 2024-06-09 . EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



plunge into the great Russian Romanticism with Anton Arensky’s magnificent trio, before experiencing the anguished, burlesque epic of Akaki Akakievitch, narrated in Nikolai Gogol’s famous short story The Coat.

sumérjase en el gran romanticismo ruso con el magnífico trío de Anton Arensky, antes de vivir la epopeya angustiada y burlesca de Akaki Akakievitch, narrada en el famoso cuento de Nikolai Gogol La capa.

tauchen Sie mit dem wunderschönen Trio von Anton Arensky in die große russische Romantik ein, bevor Sie das beängstigende und burleske Epos von Akaki Akakiewitsch erleben, das in Nikolaj Gogols berühmter Erzählung Der Mantel erzählt wird.

Mise à jour le 2023-06-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME