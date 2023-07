SPECTCALE – A LA DÉCOUVERTE DE L’ORCHESTRE ! AVEC LES SOLISTES DU SYMPHONIQUE 8 place Marie-Louise Thionville, 2 juin 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Partez à la découverte de la musique orchestrale avec les solistes de l’Orchestre Symphonique de Thionville- Moselle ! Venez écouter le charme de la flûte, l’espièglerie de la clarinette, l’élégance du hautbois et du basson, la brillance des cuivres.. Frottées pincées, frappées, vocales, venez découvrir les infinies possibilités des cordes !

Venez entendre et savourer en famille un moment musical festif inédit !. Enfants

Dimanche 2024-06-02 15:00:00 fin : 2024-06-02 . EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Discover orchestral music with soloists from the Orchestre Symphonique de Thionville- Moselle! Come and listen to the charm of the flute, the mischievousness of the clarinet, the elegance of the oboe and bassoon, the brilliance of the brass… Brushed, plucked, struck, vocal, come and discover the infinite possibilities of strings!

Come and enjoy a festive musical experience for the whole family!

¡Descubra la música orquestal con los solistas de la Orchestre Symphonique de Thionville- Moselle! Venga a escuchar el encanto de la flauta, la picardía del clarinete, la elegancia del oboe y el fagot, el brillo de los metales… Frotadas, punteadas, golpeadas o cantadas, ¡venga a descubrir las infinitas posibilidades de las cuerdas!

Venga a disfrutar de una experiencia musical festiva para toda la familia

Gehen Sie mit den Solisten des Symphonieorchesters von Thionville- Moselle auf Entdeckungsreise durch die Orchestermusik! Hören Sie den Charme der Flöte, die Verspieltheit der Klarinette, die Eleganz der Oboe und des Fagotts, die Brillanz der Blechbläser… Gezupfte, geschlagene und vokale Reibungen – entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten der Saiten!

Hören und genießen Sie mit Ihrer Familie einen ganz neuen, festlichen musikalischen Moment!

