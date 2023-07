SPECTACLE – LA MADRUGADA 8 place Marie-Louise Thionville, 31 mai 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Chanteuse autodidacte, Mandy Lerouge découvre les musiques du Nord de l’Argentine lors d’un premier voyage en 2014. A cheval auprès de ce peuple cavalier, elle collecte ce qui deviendra le répertoire de ce premier album : La Madrugada.

C’est avec passion et humilité que Mandy Lerouge s’approprie ces musiques populaires et transcende avec sa voix magnétique ces danses de tradition orale que sont le chamamé ou encore la zamba.. Tout public

Vendredi 2024-05-31 20:00:00 fin : 2024-05-31 . 20 EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



A self-taught singer, Mandy Lerouge discovered the music of Northern Argentina during her first trip in 2014. Riding alongside these horse-riding people, she collected what would become the repertoire for this first album: La Madrugada.

It is with passion and humility that Mandy Lerouge appropriates these popular musics and transcends with her magnetic voice these dances of oral tradition such as the chamamé or the zamba.

Cantante autodidacta, Mandy Lerouge descubrió la música del norte de Argentina en su primer viaje a ese país en 2014. Cabalgando junto a estos jinetes, recopiló lo que se convertiría en el repertorio de este primer álbum: La Madrugada.

Con pasión y humildad, Mandy Lerouge hace suya esta música popular, trascendiendo con su magnética voz las danzas de tradición oral como el chamamé y la zamba.

Als autodidaktische Sängerin entdeckt Mandy Lerouge auf einer ersten Reise 2014 die Musik des Nordens von Argentinien. Auf dem Pferd bei diesem Reitervolk sammelt sie das, was das Repertoire dieses ersten Albums werden wird: La Madrugada.

Mit Leidenschaft und Bescheidenheit eignet sich Mandy Lerouge diese Volksmusik an und transzendiert mit ihrer magnetischen Stimme diese mündlich überlieferten Tänze wie den Chamamé oder auch den Zamba.

Mise à jour le 2023-06-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME