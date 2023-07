SPECTCALE – NIO MOMI MAIGA 8 place Marie-Louise Thionville, 19 avril 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

La voix chaude de Momi Maiga danse entre les vingt-deux cordes de la Kora, l’archet majestueux du violoncelle, les sons délicats et presque transparents des percussions et les multiples effets sonores du violon. Le résultats est un projet dynamique, énergique, vibrant, vigoureux et profond à la fois. L’âme du spectacle prend vie avec la présence des quatre musiciens réunis sur scène captant le public en un instant.. Tout public

Vendredi 2024-04-19 20:00:00 fin : 2024-04-19 . 20 EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Momi Maiga’s warm voice dances between the twenty-two strings of the Kora, the majestic bow of the cello, the delicate, almost transparent sounds of the percussion and the multiple sound effects of the violin. The result is a project that is dynamic, energetic, vibrant, vigorous and profound all at once. The soul of the show is brought to life by the presence of the four musicians together on stage, captivating the audience in an instant.

La cálida voz de Momi Maiga baila entre las veintidós cuerdas de la kora, el majestuoso arco del violonchelo, los sonidos delicados y casi transparentes de la percusión y los múltiples efectos sonoros del violín. El resultado es un proyecto dinámico, enérgico, vibrante, vigoroso y profundo a la vez. El alma del espectáculo cobra vida con la presencia de los cuatro músicos juntos en el escenario, cautivando al público en un instante.

Momi Maigas warme Stimme tanzt zwischen den zweiundzwanzig Saiten der Kora, dem majestätischen Bogen des Cellos, den zarten, fast durchsichtigen Klängen der Perkussion und den vielfältigen Klangeffekten der Violine. Das Ergebnis ist ein dynamisches, energiegeladenes, vibrierendes, kraftvolles und zugleich tiefgründiges Projekt. Die Seele der Aufführung wird durch die Präsenz der vier Musiker lebendig, die auf der Bühne vereint sind und das Publikum in einem Augenblick gefangen nehmen.

Mise à jour le 2023-06-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME