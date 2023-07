SPECTACLE – SKY & ROAD 8 place Marie-Louise Thionville, 22 mars 2024, Thionville.

C’est l’histoire d’un coup de foudre. Mieko Miyazaki est une virtuose du Koto, instrument traditionnel du Japon, proche parent de la cithare. Compositrice et concertiste de renommée internationale, elle a été formée auprès des plus grands maîtres japonais et honorée de nombreuses distinctions

Le jeune et brillant Quatuor Yako, formé au répertoire classique, se distingue par son dynamisme et une curiosité qui le pousse sans cesse vers la découverte de nouveaux territoires musicaux. La rencontre avec Mieko Miyazaki en 2017 conforte ce goût pour la diversification musicale. Elle donne naissance à un univers mêlant les vibrations d’une musique traditionnelle japonaise à la sonorité classique du quatuor. Mélodies, rythmes et saveurs harmoniques bousculent l’organisation classique du quatuor.

Raffinement et virtuosité sont les maîtres mots de ce concert dépaysant qui ne réunit pas moins de 29 cordes !. Tout public

Vendredi 2024-03-22 20:00:00 fin : 2024-03-22 . 25 EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



This is the story of love at first sight. Mieko Miyazaki is a virtuoso on the Koto, a traditional Japanese instrument closely related to the zither. An internationally renowned composer and concert performer, she trained with the greatest Japanese masters and has been honored with numerous distinctions

The brilliant young Yako Quartet, trained in the classical repertoire, stands out for its dynamism and a curiosity that constantly pushes it towards the discovery of new musical territories. Meeting Mieko Miyazaki in 2017 reinforced this taste for musical diversification. She gave birth to a universe blending the vibrations of traditional Japanese music with the classical sound of the quartet. Melodies, rhythms and harmonic flavors shake up the quartet’s classical organization.

Refinement and virtuosity are the watchwords of this exotic concert featuring no fewer than 29 strings!

Esta es la historia de un amor a primera vista. Mieko Miyazaki es una virtuosa del koto, instrumento tradicional japonés estrechamente relacionado con la cítara. Compositora y concertista de renombre internacional, se formó con los más grandes maestros japoneses y ha sido galardonada con numerosas distinciones

El joven y brillante Cuarteto Yako, formado en el repertorio clásico, destaca por su dinamismo y una curiosidad que lo empuja constantemente hacia el descubrimiento de nuevos territorios musicales. Conocer a Mieko Miyazaki en 2017 reforzó este gusto por la diversificación musical. Ella dio vida a un universo que combina las vibraciones de la música tradicional japonesa con el sonido clásico del cuarteto. Melodías, ritmos y sabores armónicos sacuden la organización clásica del cuarteto.

Refinamiento y virtuosismo son las palabras clave de este concierto exótico en el que intervienen nada menos que 29 cuerdas

Dies ist die Geschichte einer Liebe auf den ersten Blick. Mieko Miyazaki ist eine Virtuosin auf dem Koto, einem traditionellen japanischen Instrument, das eng mit der Zither verwandt ist. Sie ist eine international bekannte Komponistin und Konzertsängerin, die bei den größten japanischen Meistern ausgebildet wurde und zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat

Das junge und brillante Yako Quartett, das im klassischen Repertoire ausgebildet wurde, zeichnet sich durch seine Dynamik und eine Neugierde aus, die es unaufhörlich zur Entdeckung neuer musikalischer Gebiete treibt. Die Begegnung mit Mieko Miyazaki im Jahr 2017 bestärkt diese Vorliebe für musikalische Diversifizierung. Sie lässt ein Universum entstehen, das die Schwingungen einer traditionellen japanischen Musik mit dem klassischen Klang des Quartetts verbindet. Melodien, Rhythmen und harmonische Geschmäcker bringen die klassische Organisation des Quartetts durcheinander.

Raffinesse und Virtuosität sind die Schlüsselwörter dieses exotischen Konzerts, das nicht weniger als 29 Streicher vereint!

