SPECTACLE – SPLENDEUR DES CUIVRES 8 place Marie-Louise Thionville, 17 mars 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Lauréat de plusieurs concours internationaux, le Quintette de cuivres Magnifica parcourt depuis plus de trente ans la France et l’étranger pour défendre la musique pour cuivres sous toutes ses formes.

Son engouement pour les rencontres pousse le quintette à nouer des partenariats avec les compositeurs de leur temps, des arrangeurs, des comédiens, des solistes et des orchestres. En trente-cinq ans de carrière, Magnifica a enregistré douze disques, des dizaines de captations vidéos, et donné plus de mille cinq cents concerts à travers le monde.

Au programme à l’Adagio: une promenade musicale de l’époque baroque à nos jours avec des œuvres de Haendel, Gounod, Saint Saëns, Arban, pour explorer la richesse et la splendeur des cuivres !. Tout public

Dimanche 2024-03-17 11:00:00 fin : 2024-03-17 . 20 EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Winners of several international competitions, the Magnifica Brass Quintet has been touring France and abroad for over thirty years, promoting brass music in all its forms.

Their enthusiasm for encounters has led the quintet to forge partnerships with composers of their time, arrangers, actors, soloists and orchestras. In a career spanning thirty-five years, Magnifica has recorded twelve albums and dozens of video recordings, and given over fifteen hundred concerts worldwide.

On the program at Adagio: a musical stroll from the Baroque era to the present day, with works by Handel, Gounod, Saint Saëns and Arban, exploring the richness and splendor of brass instruments!

Ganador de varios concursos internacionales, el Magnifica Brass Quintet lleva más de treinta años de gira por Francia y el extranjero, promoviendo la música de viento metal en todas sus formas.

Su entusiasmo por los encuentros ha llevado al quinteto a forjar colaboraciones con los compositores de su tiempo, arreglistas, actores, solistas y orquestas. En treinta y cinco años de carrera, Magnifica ha grabado doce álbumes y docenas de vídeos, y ha dado más de mil quinientos conciertos en todo el mundo.

En el programa de Adagio: un viaje musical desde el Barroco hasta nuestros días, con obras de Haendel, Gounod, Saint Saëns y Arban, ¡explorando la riqueza y el esplendor de los instrumentos de metal!

Das Magnifica Brass Quintett ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe und reist seit über 30 Jahren durch Frankreich und das Ausland, um die Musik für Blechbläser in all ihren Formen zu verteidigen.

Seine Begeisterung für Begegnungen bringt das Quintett dazu, Partnerschaften mit den Komponisten ihrer Zeit, mit Arrangeuren, Schauspielern, Solisten und Orchestern einzugehen. In ihrer fünfunddreißigjährigen Karriere hat Magnifica zwölf CDs und Dutzende von Videos aufgenommen und mehr als 1.500 Konzerte in der ganzen Welt gegeben.

Das Programm im Adagio: ein musikalischer Spaziergang vom Barock bis heute mit Werken von Händel, Gounod, Saint Saëns und Arban, um den Reichtum und die Pracht der Blechbläser zu erkunden!

