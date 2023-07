SPECTACLE – A QUATRE MAINS 8 place Marie-Louise Thionville, 9 février 2024, Thionville.

Thionville,Moselle

Au milieu d’une musique française si abondante en miniatures, en cycle de jeux d’enfants, Petite Suite, Dolly et Ma mère l’Oye se distinguent par une place à part : ces quatre recueils à 4 mains sont devenus parmi les œuvres les plus célèbres de leurs compositeurs respectifs. Mais après tout, ces musiques sont-elles si bien connues ?

Ces chefs-d’œuvre qui auraient pu être jugés tout juste bons pour les enfants, se sont fait une place dans le répertoire des grands. Car ce qui relie ces quatre cahiers, c’est tout le génie, tout le savoir-faire et toute l’âme que chacun de compositeurs y a mis. Sans doute, se sont-ils souvenus qu’il n’y a pas juge plus sérieux qu’un enfant, et que pour un enfant, écouter une histoire ou simplement jouer, « c’est pour de vrai » . D’ailleurs, peut-on véritablement qualifier ces recueils de musique pour enfants ?

C’est pour nous une joie sans fin d’explorer la richesse mélodique, harmonique et sonore de ces œuvres, autant que d’en dévoiler la profondeur et l’ingénuité, tout en fraîcheur et bonne humeur.. Tout public

Vendredi 2024-02-09 20:00:00 fin : 2024-02-09 . EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



In the midst of French music so abundant in miniatures and children’s play cycles, Petite Suite, Dolly and Ma mère l’Oye stand out in a class of their own: these four 4-hand collections have become some of the most famous works by their respective composers. But after all, how well known is this music?

These masterpieces, which might have been considered just right for children, have made their way into the repertoire of grown-ups. For what binds these four notebooks together is the genius, skill and soul that each composer put into them. No doubt they remembered that there’s no judge more serious than a child, and that for a child, listening to a story or simply playing, « is for real ». Can we really call these collections children’s music?

For us, it’s a never-ending joy to explore the melodic, harmonic and sonic richness of these works, as much as to reveal their depth and ingenuity, all in freshness and good humor.

En medio de la abundancia de miniaturas y juegos infantiles de la música francesa, Petite Suite, Dolly y Ma mère l’Oye destacan con luz propia: estas cuatro colecciones para 4 manos se han convertido en algunas de las obras más famosas de sus respectivos compositores. Pero, después de todo, ¿es esta música tan conocida?

Estas obras maestras, que podrían haberse considerado sólo para niños, se han hecho un hueco en el repertorio de los adultos. Lo que une a estos cuatro libros es el genio, la habilidad y el alma que cada compositor puso en ellos. Sin duda recordaban que no hay juez más serio que un niño, y que para un niño, escuchar un cuento o simplemente jugar es « de verdad ». ¿Y pueden estas colecciones calificarse realmente de música para niños?

Para nosotros es una alegría inagotable explorar la riqueza melódica, armónica y sonora de estas obras, así como revelar su profundidad e ingenio, todo ello con frescura y buen humor.

Inmitten der französischen Musik, die so reich an Miniaturen und Kinderspielzyklen ist, nehmen Petite Suite, Dolly und Ma mère l’Oye eine Sonderstellung ein: Diese vier vierhändigen Sammlungen sind zu den berühmtesten Werken ihrer jeweiligen Komponisten geworden. Aber ist diese Musik wirklich so bekannt?

Diese Meisterwerke, die man vielleicht gerade noch für Kinder für gut befunden hätte, haben sich einen Platz im Repertoire der Großen erobert. Denn was diese vier Hefte verbindet, ist das Genie, das Können und die Seele, die jeder Komponist in sie gesteckt hat. Zweifellos haben sie sich daran erinnert, dass es keinen ernsteren Richter als ein Kind gibt und dass es für ein Kind « echt » ist, eine Geschichte zu hören oder einfach nur zu spielen. Kann man diese Sammlungen überhaupt als Musik für Kinder bezeichnen?

Es ist uns eine unendliche Freude, den melodischen, harmonischen und klanglichen Reichtum dieser Werke zu erforschen, ihre Tiefe und ihren Einfallsreichtum zu enthüllen und dabei frisch und fröhlich zu sein.

