LOUISE-ELLIE 8 place Marie-Louise Thionville, 21 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Louise-Ellie est une auteure, compositrice et interprète s’inscrivant dans un répertoire folk.

Depuis mai 2018, Louise défend sur scène des textes écrits en français, alliés à des rythmiques assurées par Ellie, sa guitare. À ce tandem d’apparence classique, se sont vus s’ajouter au fil des scènes, divers instruments tels que le ukulélé, l’harmonica ainsi que quelques percussions accrochées aux chaussures de la chanteuse.. Tout public

Mardi 2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 . 15 EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Louise-Ellie is a singer-songwriter with a folk repertoire.

Since May 2018, Louise has been bringing her French lyrics to the stage, combined with the rhythm of Ellie, her guitar. Over the years, this seemingly classic duo has been joined by a variety of instruments, including ukulele and harmonica, as well as a few percussion instruments strapped to the singer?s shoes.

Louise-Ellie es una cantautora con un repertorio folk.

Desde mayo de 2018, Louise interpreta letras escritas en francés, combinadas con ritmos proporcionados por Ellie, su guitarra. A lo largo de los años, a este dúo aparentemente clásico se le han unido en el escenario diversos instrumentos, como el ukelele, la armónica y algunos instrumentos de percusión sujetos a los zapatos de la cantante.

Louise-Ellie ist eine Autorin, Komponistin und Interpretin, die sich einem Folk-Repertoire verschrieben hat.

Seit Mai 2018 bringt Louise ihre auf Französisch verfassten Texte zusammen mit Rhythmen, die von Ellie, ihrer Gitarre, begleitet werden, auf die Bühne. Zu diesem klassisch anmutenden Tandem wurden im Laufe der Zeit verschiedene Instrumente wie Ukulele, Mundharmonika sowie einige Percussioninstrumente, die an den Schuhen der Sängerin hängen, hinzugefügt.

