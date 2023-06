SPECTACLE – AMOR Y PASION 8 place Marie-Louise Thionville, 12 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Maria Mirante et Paul Beynet vous emmènent à travers une Espagne tour à tour ardente, poétique, nostalgique, humoristique…

A la frontière entre musique populaire et musique savante, Amor y Pasion est un programme composé de grands cycles de mélodies espagnoles, de chansons populaires, d’airs extraits de zarzuelas et de pièces pour piano solo de Falla, Granados, Garcia Lorca, Obradors, Chapi, Barbieri, Serrano…

Rythmes effrénés, courbes envoûtantes et sentiments exacerbés seront au rendez-vous pour ce voyage en terres ibériques !. Tout public

Dimanche 2023-11-12 à 11:00:00 ; fin : 2023-11-12 . 20 EUR.

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Maria Mirante and Paul Beynet take you on a journey through a Spain that is by turns fiery, poetic, nostalgic and humorous?

On the borderline between popular and learned music, Amor y Pasion is a program of great Spanish melody cycles, popular songs, tunes from zarzuelas and pieces for solo piano by Falla, Granados, Garcia Lorca, Obradors, Chapi, Barbieri, Serrano?

Unbridled rhythms, bewitching curves and exacerbated feelings are the order of the day for this voyage to Iberian lands!

María Mirante y Paul Beynet le llevan de viaje por una España ardiente, poética, nostálgica y humorística..

A caballo entre la música popular y la culta, Amor y Pasión es un programa de grandes ciclos melódicos españoles, canciones populares, zarzuelas y piezas para piano solo de Falla, Granados, García Lorca, Obradors, Chapí, Barbieri, Serrano?

Ritmos desenfrenados, curvas hechizantes y emociones a flor de piel en este viaje por tierras ibéricas

Maria Mirante und Paul Beynet nehmen Sie mit auf eine Reise durch ein feuriges, poetisches, nostalgisches, humorvolles Spanien?

Amor y Pasion ist ein Programm aus großen spanischen Melodienzyklen, Volksliedern, Zarzuela-Melodien und Stücken für Soloklavier von Falla, Granados, Garcia Lorca, Obradors, Chapi, Barbieri, Serrano?

Ungebremste Rhythmen, betörende Kurven und übersteigerte Gefühle werden Sie auf dieser Reise durch die iberischen Länder erleben!

Mise à jour le 2023-06-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME