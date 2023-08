EXPOSITION FERGUS SINDALL 8 place Marie Louise Thionville, 7 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Sculpteur, dessinateur et graveur, Fergus SINDALL est diplômé de la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève. Il a travaillé et exposé dans de nombreux pays comme l’Angleterre, la Chine ou la Thaïlande avant d’installer son atelier en Seine Saint-Denis.

Questionnant la figure du penseur, il matérialise la naissance de l’idée et de l’imaginaire, leur laissant enfin la place qui leur est due dans une société qui voudrait les étouffer. Par des œuvres monumentales ou de petites créations plus fines, il travaille avec le bois et le bitume afin de nous emmener dans son univers, où conscience, onirisme et humanité se mêlent.

Commissariat d’exposition : PUZZLE, Cyrielle BETHEGNIES. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-12-11 18:00:00. 0 EUR.

8 place Marie Louise Bâtiment conservatoire de musique et Adagio

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Sculptor, draughtsman and engraver, Fergus SINDALL is a graduate of the Haute Ecole d?Art et de Design in Geneva. He worked and exhibited in many countries, including England, China and Thailand, before setting up his studio in Seine Saint-Denis.

Questioning the figure of the thinker, he materializes the birth of ideas and the imaginary, finally giving them the place they deserve in a society that would like to stifle them. Whether in monumental works or smaller, more refined creations, he works with wood and bitumen to take us into his universe, where consciousness, dream and humanity mingle.

Curated by: PUZZLE, Cyrielle BETHEGNIES

Escultor, dibujante y grabador, Fergus SINDALL se graduó en la Haute Ecole d’Art et de Design de Ginebra. Trabajó y expuso en varios países, entre ellos Inglaterra, China y Tailandia, antes de establecer su estudio en Seine Saint-Denis.

Cuestionando la figura del pensador, materializa el nacimiento de las ideas y de lo imaginario, dándoles por fin el lugar que merecen en una sociedad que querría sofocarlas. Ya sea en obras monumentales o en creaciones más pequeñas y refinadas, trabaja la madera y el betún para adentrarnos en su universo, donde confluyen conciencia, sueño y humanidad.

Comisariado por: PUZZLE, Cyrielle BETHEGNIES

Fergus SINDALL ist Bildhauer, Zeichner und Graveur. Er studierte an der Haute Ecole d’Art et de Design in Genf. Er hat in zahlreichen Ländern wie England, China und Thailand gearbeitet und ausgestellt, bevor er sich mit seinem Atelier in Seine Saint-Denis niedergelassen hat.

Er hinterfragt die Figur des Denkers und materialisiert die Entstehung von Ideen und Imaginationen, indem er ihnen endlich den Platz einräumt, der ihnen in einer Gesellschaft zusteht, die sie ersticken möchte. Er arbeitet mit Holz und Asphalt, um uns in sein Universum zu entführen, in dem sich Bewusstsein, Traum und Menschlichkeit vermischen.

Kuratierung der Ausstellung: PUZZLE, Cyrielle BETHEGNIES

