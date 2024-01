Exposition: Écritures Éphémères 8 Place Marguerite Laborde Pau, jeudi 29 février 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29

fin : 2024-04-01

Photographies en noir et blanc d’Hélène Broutschert, associées à la poésie d’Anne-Marie Carthé.

Écritures Éphémères pose un regard poétique et plastique sur le temps, la lumière et le sujet photographié.

Mais ce dernier n’est qu’un vecteur pour évoquer la présence, le devenir et la disparition incontournable que représente ici le végétal ou, au delà, tout être vivant.

8 Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère 3ème étage

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



