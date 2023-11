Exposition : Secrets de la Renaissance 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins, 7 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Cinq cents ans après la naissance de l’humaniste Blaise de Vigenère, né à Saint-Pourçain en 1523, la Médiathèque Samuel Paty propose de découvrir cet écrivain et son époque, placés sous le signe du secret..

2023-11-07 fin : 2023-01-07 . .

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Médiathèque Samuel Paty

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Five hundred years after the birth of humanist Blaise de Vigenère, who was born in Saint-Pourçain in 1523, the Samuel Paty Media Library invites you to discover this writer and his period of secrecy.

Quinientos años después del nacimiento del humanista Blaise de Vigenère, nacido en Saint-Pourçain en 1523, la Biblioteca Multimedia Samuel Paty le invita a descubrir a este escritor y su época, marcada por el secreto.

Fünfhundert Jahre nach der Geburt des Humanisten Blaise de Vigenère, der 1523 in Saint-Pourçain geboren wurde, lädt die Mediathek Samuel Paty dazu ein, diesen Schriftsteller und seine Zeit, die unter dem Zeichen des Geheimnisses stand, zu entdecken.

