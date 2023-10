Inter Campus 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins, 16 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Moulins Communauté, avec le Point Information Jeunesse (PIJ) de Moulins, propose à nouveau aux étudiants des établissements post-bac de participer à l’événement Inter Campus: une semaine de découvertes culturelles et sportives… Mais avant tout festives!.

2023-10-16 fin : 2023-10-20 . .

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Communauté

Moulins 03016 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Moulins Communauté, together with the Moulins Youth Information Point (PIJ), is once again offering students from post-baccalaureate establishments the chance to take part in the Inter Campus event: a week of cultural and sporting discoveries… But above all, fun!

Moulins Communauté, en colaboración con el Punto de Información Juvenil de Moulins (PIJ), ofrece una vez más a los estudiantes de los establecimientos de post-bachillerato la posibilidad de participar en el evento Inter Campus: una semana de descubrimientos culturales y deportivos… Pero, sobre todo, ¡una semana de diversión!

Moulins Communauté und der Point Information Jeunesse (PIJ) von Moulins bieten den Schülern und Studenten nach dem Abitur erneut die Möglichkeit, an der Veranstaltung Inter Campus teilzunehmen: eine Woche voller kultureller und sportlicher Entdeckungen… Vor allem aber wird gefeiert!

