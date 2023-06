Festival Mon village invite l’Humour 8 Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse, 2 septembre 2023, Yzeures-sur-Creuse.

Yzeures-sur-Creuse,Indre-et-Loire

Festival d’humour itinérant destiné initialement aux petites communes de France . L’idée est d’amener l’humour partout et à tous. Lors de cette soirée, se succèderont 3 humoristes d’univers différents dont les spectacles sont programmés àParis au festival d’Avignon , réservations possibles..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . EUR.

8 Place Mado Robin

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A traveling comedy festival initially aimed at small towns in France. The idea is to bring humor to everyone and everywhere. The evening will feature 3 comedians from different backgrounds, whose shows have been programmed at the Avignon Festival in Paris, and can be booked in advance.

Festival itinerante de humor dirigido inicialmente a las pequeñas ciudades de Francia. La idea es llevar el humor a todas partes y a todo el mundo. La velada contará con una sucesión de 3 cómicos de distintas procedencias, cuyos espectáculos están programados en el Festival de Aviñón, en París, y pueden reservarse con antelación.

Wanderhumorfestival, das sich ursprünglich an kleine Gemeinden in Frankreich richtete. Die Idee ist, den Humor überall und für alle zugänglich zu machen. An diesem Abend werden drei Humoristen aus verschiedenen Welten auftreten, deren Shows in Paris auf dem Festival von Avignon gezeigt werden, Reservierungen sind möglich.

Mise à jour le 2023-06-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire