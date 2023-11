Pose de vernis sur et sans RDV. 8 Place Jules Fontenay Gannat, 9 décembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Pose de vernis au profit du Téléthon : faites vous belle/beau et aidez les malades ! Le bénéfice est entièrement reversé au Téléthon..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

8 Place Jules Fontenay Institut ENAË

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Varnish application in aid of the Telethon: make yourself beautiful and help the sick! All profits are donated to the Telethon.

Aplicación de esmalte a beneficio del Teletón: ¡ponte guapa y ayuda a los enfermos! Todos los beneficios se donarán al Teletón.

Lackieren zugunsten des Telethon: Machen Sie sich schön/schön und helfen Sie kranken Menschen! Der Gewinn wird vollständig an Telethon gespendet.

