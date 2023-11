Grande journée de Noël dans votre institut Enaë 8 Place Jules Fontenay Gannat, 9 décembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Journée dans l’ambiance festive de Noël dans votre institut de Beauté Enaë.

Crêpes et bonne humeur garanties!.

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

8 Place Jules Fontenay Enaë -institut de bien-être

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A festive Christmas day at your Enaë Beauty Salon.

Pancakes and good cheer guaranteed!

Un día en el ambiente festivo de la Navidad en tu Salón de Belleza Enaë.

¡Tortitas y buen humor garantizados!

Ein Tag in festlicher Weihnachtsstimmung in Ihrem Enaë-Schönheitsinstitut.

Crêpes und gute Laune garantiert!

