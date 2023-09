Enquête d’Halloween : nuit macabre au Manoir Sainte-Anne 8 place Jean Jaurès Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Enquête d’Halloween : nuit macabre au Manoir Sainte-Anne 8 place Jean Jaurès Martigues, 24 octobre 2023, Martigues. Martigues,Bouches-du-Rhône Pour fêter Halloween, plongez vous dans une enquête passionnante lors de cette Murder Party dans laquelle vous incarnerez un personnage de l’histoire. Grâce aux indices données, soyez perspicace et découvrez qui a tenté d’empoisonner le Patriarche..

2023-10-24 19:00:00 fin : 2023-10-24 22:30:00. EUR.

8 place Jean Jaurès Boutique Les Fées Parta’Jeux

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Para Halloween, podrás descubrir una historia apasionante sobre esta Fiesta del Asesinato en la primavera de tu encarnación de un personaje de la historia. Grace aux indices données, soyez perspicace et découvrez qui a tenté d'empoisonner le Patriarche. Um Halloween zu feiern, tauchen Sie während dieser Mordparty in eine spannende Untersuchung ein, bei der Sie eine Figur aus der Geschichte spielen. Seien Sie anhand der Hinweise aufmerksam und finden Sie heraus, wer versucht hat, den Patriarchen zu vergiften.

