Atelier bracelet en cuir végétal (DUO enfant/adulte) 8 Place Guy Môquet Saint-Junien, 12 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez fabriquer un bracelet en cuir végétal en duo adulte/enfant. Au programme, frappe de motifs sur le cuir, décoration et pose d’un bouton de fixation. L’adulte et l’enfant pourront ainsi créer chacun leur bracelet. Les matériaux et outils vous seront fournis. Réservation obligatoire par téléphone ou en passant à la boutique. Dès 6 ans accompagné..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 18:00:00. EUR.

8 Place Guy Môquet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and make a vegetal leather bracelet in an adult/child duo. The program includes stamping patterns on the leather, decorating and attaching a button. The adult and child can each create their own bracelet. Materials and tools provided. Reservations required by phone or at the boutique. From age 6, accompanied.

Venga a hacer una pulsera de cuero vegetal con su hijo o adulto. El programa incluye la estampación de diseños en el cuero, la decoración y la colocación de un botón. El adulto y el niño podrán crear cada uno su propia pulsera. Se proporcionarán materiales y herramientas. Imprescindible reservar por teléfono o en persona en la boutique. A partir de 6 años acompañados.

Stellen Sie im Duo Erwachsene/Kinder ein Armband aus pflanzlich gegerbtem Leder her. Auf dem Programm stehen das Prägen von Motiven auf das Leder, das Verzieren und das Anbringen eines Befestigungsknopfes. Der Erwachsene und das Kind können so jeweils ihr eigenes Armband herstellen. Die Materialien und Werkzeuge werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Reservierung per Telefon oder in der Boutique erforderlich. Ab 6 Jahren in Begleitung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Porte Océane du Limousin