Atelier dessous de verres en marqueterie de cuir 8 Place Guy Môquet Saint-Junien, 8 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez fabriquer un bracelet-manchette en cuir au tannage végétal personnalisé avec des encres. Au programme, décoration, coupe et perçage du cuir, montage en volume et pose d’un bouton de fixation. Les matériaux et outils vous seront fournis. Réservation obligatoire par téléphone ou en passant à la boutique. A partir de 12 ans en autonomie..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 18:00:00. EUR.

8 Place Guy Môquet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and make a vegetable-tanned leather cuff bracelet customized with inks. The program includes decorating, cutting and piercing the leather, mounting the bracelet in volume and attaching a button. Materials and tools provided. Reservations required by telephone or in person at the boutique. Self-guided from age 12 upwards.

Venga a confeccionar una pulsera brazalete de cuero de curtido vegetal personalizada con tintas. El programa incluirá la decoración, el corte y la perforación del cuero, el montaje del volumen y la colocación de un botón de cierre. Se proporcionarán materiales y herramientas. Es necesario reservar por teléfono o en la tienda. Autoguiado a partir de 12 años.

Stellen Sie ein Armband und einen Armreif aus pflanzlich gegerbtem Leder her, die mit Tinte personalisiert werden. Auf dem Programm stehen Verzierung, Schneiden und Durchstechen des Leders, Montage in Volumen und Anbringen eines Befestigungsknopfes. Die Materialien und Werkzeuge werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Reservierung per Telefon oder im Laden erforderlich. Ab 12 Jahren in Eigenregie.

