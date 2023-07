Atelier porte-clés (DUO enfant/adulte) 8 Place Guy Môquet Saint-Junien, 5 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez fabriquer un porte-clés en duo adulte/enfant. Au programme, découpe et décoration des formes, pose d’un rivet et d’un anneau. L’adulte et l’enfant pourront ainsi créer chacun leur porte-clés. Les matériaux et outils vous seront fournis. Réservation obligatoire par téléphone ou en passant à la boutique. Dès 6 ans accompagné..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 16:00:00. EUR.

8 Place Guy Môquet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and make a key ring as an adult/child duo. On the program: cutting and decorating shapes, fitting a rivet and a ring. The adult and child can each create their own key ring. Materials and tools provided. Reservations required by phone or at the boutique. Ages 6 and up accompanied.

Ven a hacer un llavero en dúo adulto/niño. En el programa: cortar y decorar formas, colocar un remache y una anilla. El adulto y el niño podrán crear cada uno su propio llavero. Se proporcionarán materiales y herramientas. Imprescindible reservar por teléfono o en la tienda. A partir de 6 años acompañados.

Stellen Sie als Erwachsenen-/Kinderduo einen Schlüsselanhänger her. Auf dem Programm stehen das Ausschneiden und Verzieren der Formen, das Anbringen einer Niete und eines Rings. So können der Erwachsene und das Kind jeweils ihren eigenen Schlüsselanhänger gestalten. Die Materialien und Werkzeuge werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Reservierung per Telefon oder im Geschäft erforderlich. Ab 6 Jahren in Begleitung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Porte Océane du Limousin