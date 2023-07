Ateliers cuir : boutique éphémère cuir et savoir-faire 8 Place Guy Môquet Saint-Junien, 14 juin 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

De juin à août, le centre ville de Saint-Junien accueille une boutique éphémère de cuir et savoir-faire. Dans ce cadre, des ateliers pour petits (+ de 8 ans) et grands viendront animer la boutique tout au long de son ouverture. Les mercredis et les samedis, à 14h30 puis à 16h30, venez découper, teindre, percer, broder, assembler le cuir en fonction de vos envies! Au programme, fabrication d’objets de déco, d’accessoires de petite maroquinerie, de bijoux en cuir… Réservation obligatoire. Inscriptions obligatoires..

2023-06-14 fin : 2023-06-14 16:00:00. EUR.

8 Place Guy Môquet Boutique éphémère cuir et savoir-faire

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From June to August, Saint-Junien town center will host a temporary leather and know-how boutique. Workshops for young and old (over 8 years old) will be held throughout the store’s opening hours. On Wednesdays and Saturdays, at 2.30pm and 4.30pm, come and cut, dye, pierce, embroider and assemble leather to your heart’s content! On the program: decorative objects, small leather goods, leather jewelry… Reservations required. Registration required.

De junio a agosto, el centro de Saint-Junien acogerá una tienda temporal de cuero y artesanía. Durante todo el horario de apertura, se organizarán talleres para grandes y pequeños (a partir de 8 años). Los miércoles y sábados, a las 14.30 y 16.30 horas, podrá cortar, teñir, perforar, bordar y ensamblar cuero a su gusto En el programa: fabricación de objetos decorativos, pequeña marroquinería, joyas de cuero… Imprescindible reservar. Inscripción obligatoria.

Von Juni bis August wird im Stadtzentrum von Saint-Junien eine vorübergehende Boutique für Leder und Know-how eingerichtet. In diesem Rahmen werden während der gesamten Öffnungszeiten des Ladens Workshops für Kinder (ab 8 Jahren) und Erwachsene angeboten. Mittwochs und samstags, jeweils um 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, können Sie Leder nach Lust und Laune zuschneiden, färben, durchbohren, besticken und zusammenfügen Auf dem Programm steht die Herstellung von Dekoartikeln, kleinen Lederwaren und Schmuck… Eine Reservierung ist erforderlich. Anmeldung erforderlich.

