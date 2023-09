Soirée Couscous royal 8 Place Frédéric Mistral Chaillac-sur-Vienne, 14 octobre 2023, Chaillac-sur-Vienne.

Chaillac-sur-Vienne,Haute-Vienne

Venez vous régaler avec les saveurs orientales de cette soirée couscous royal, spécialement préparé par Zohra. Vous pourrez aussi profiter d’une animation musicale avec la présence de DJ Chris. Un moment convivial vous y attend, réservation avant le 6 octobre par téléphone..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

8 Place Frédéric Mistral Salle polyvalente

Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the oriental flavors of this royal couscous evening, specially prepared by Zohra. You’ll also enjoy musical entertainment by DJ Chris. We look forward to seeing you there. Please reserve by telephone before October 6.

Venga y disfrute de los sabores orientales de esta velada de cuscús real, especialmente preparado por Zohra. También habrá música a cargo de DJ Chris. Le esperamos. Reserve por teléfono antes del 6 de octubre.

Lassen Sie sich von den orientalischen Aromen dieses königlichen Couscous-Abends verwöhnen, der speziell von Zohra zubereitet wurde. Sie können auch von der musikalischen Unterhaltung mit DJ Chris profitieren. Ein geselliger Moment erwartet Sie dort. Reservieren Sie vor dem 6. Oktober per Telefon.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Porte Océane du Limousin