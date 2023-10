Concert : Saraguatos (musique traditionnelle du Mexique et chants d’Amérique latine) 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère, 21 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

A programme samedi prochain !

Samedi 21 octobre – 20h30 – CONCERT Saraguatos

« Saraguatos » est la rencontre de deux musiciens, de deux pays, de deux univers..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program next Saturday!

Saturday, October 21 ? 8:30pm ? CONCERT Saraguatos

« Saraguatos » is the meeting of two musicians, two countries, two worlds.

En el programa del próximo sábado

Sábado 21 de octubre ? 20.30 h ? CONCIERTO Saraguatos

« Saraguatos » es el encuentro de dos músicos, dos países, dos mundos.

Am nächsten Samstag auf dem Programm!

Samstag, 21. Oktober ? 20.30 Uhr ? KONZERT Saraguatos

« Saraguatos » ist das Zusammentreffen zweier Musiker, zweier Länder, zweier Welten.

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme