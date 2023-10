Exposition : Belles cornes de Marc Defortescu 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère, 1 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Le Passage vous ouvre ses portes du 1er au 27 Octobre 2023, les vendredis et samedis de 19h00 à 23h00 et les dimanches de 10h à 13h00 pour découvrir l’exposition » Belles cornes » , des créations de Marc Defortescu.



Vernissage le 1er Octobre, accès libre.

2023-10-01 fin : 2023-10-27 . .

8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Passage opens its doors to visitors from October 1 to 27, 2023, Fridays and Saturdays from 7pm to 11pm and Sundays from 10am to 1pm, to discover the « Belles cornes » exhibition, creations by Marc Defortescu.



Opening on October 1, free admission

Le Passage estará abierto del 1 al 27 de octubre de 2023, los viernes y sábados de 19:00 a 23:00 y los domingos de 10:00 a 13:00, para la exposición « Belles cornes » de creaciones de Marc Defortescu.



Inauguración el 1 de octubre, entrada gratuita

Le Passage öffnet seine Türen vom 1. bis 27. Oktober 2023, freitags und samstags von 19.00 bis 23.00 Uhr und sonntags von 10.00 bis 13.00 Uhr, um die Ausstellung « Belles cornes » , Kreationen von Marc Defortescu, zu entdecken.



Vernissage am 1. Oktober, freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme