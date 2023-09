Récits et contes fantastiques et mythologiques par Patrice Weiss autour des oeuvres de Fany Morand 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère, 27 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Mercredi 27 septembre dès 18h au Passage à Romans sur Isère.

Récits mythologiques, contes et fadaises par Patrice Weiss autour des oeuvres de Fany Morand exposées tout le mois de septembre au Passage (pour petits et grands)..

2023-09-27 18:00:00 fin : 2023-09-27 . .

8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Wednesday September 27 from 6pm at Le Passage, Romans sur Isère.

Mythological stories, tales and trivia by Patrice Weiss, based on the works of Fany Morand, exhibited all September at Le Passage (for young and old).

Miércoles 27 de septiembre a partir de las 18.00 h en Le Passage, Romans sur Isère.

Historias mitológicas, cuentos y disparates de Patrice Weiss a partir de obras de Fany Morand expuestas en Le Passage durante todo el mes de septiembre (para grandes y pequeños).

Mittwoch, 27. September ab 18 Uhr in Le Passage in Romans sur Isère.

Mythologische Erzählungen, Märchen und Unsinn von Patrice Weiss rund um die Werke von Fany Morand, die den ganzen September über in der Passage ausgestellt sind (für Groß und Klein).

