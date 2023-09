Concert : Nayi 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère, 23 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Nos voisins ardéchois à l’honneur au Passage :

Samedi 23 septembre – 20h30 – CONCERT Nayi



Les Ardéchois de Nayi délivrent une musique entre pop rock , festive , électro ; le tout teinté de groove et de cuivre … Un univers à découvrir !.

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 . .

8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Our Ardèche neighbors in the spotlight at Le Passage :

Saturday, September 23 ? 8:30pm ? CONCERT Nayi



Ardéchois band Nayi deliver a mix of pop rock, party music and electro, all tinged with groove and brass ? A universe to discover!

Nuestros vecinos de Ardèche en el punto de mira de Le Passage :

Sábado 23 de septiembre ? 20.30 h ? CONCIERTO Nayi



Nayi, el grupo de Ardéchois, toca una mezcla de pop rock, música de fiesta y electro, con un toque de groove y metal.. ¡Un mundo por descubrir!

Unsere Nachbarn aus der Ardèche im Rampenlicht in Le Passage :

Samstag, 23. September ? 20.30 Uhr ? KONZERT Nayi



Die Ardèche-Musiker von Nayi liefern eine Musik zwischen Pop-Rock, Party, Elektro; das Ganze ist mit Groove und Kupfer gefärbt? Ein Universum, das es zu entdecken gilt!

Mise à jour le 2023-09-20 par Valence Romans Tourisme