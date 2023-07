Exposition : Remi Assezat 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère, 8 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Exposition Rémi Assezat au Passage du 8 Juillet au 11 Août : entrée libre, accessible sur les horaires d’ouverture du Café Associatif.



Vernissage le 8 Juillet à 18h00..

2023-07-08 fin : 2023-08-11 . .

8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rémi Assezat exhibition at Le Passage from July 8 to August 11: free admission, open during Café Associatif opening hours.



Opening on July 8 at 6:00 pm.

Exposición de Rémi Assezat en Le Passage del 8 de julio al 11 de agosto: entrada gratuita, abierta durante las horas de apertura del Café Associatif.



Inauguración el 8 de julio a las 18.00 h.

Ausstellung Rémi Assezat in Le Passage vom 8. Juli bis 11. August: freier Eintritt, zugänglich während der Öffnungszeiten des Café Associatif.



Vernissage am 8. Juli um 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-12 par Valence Romans Tourisme