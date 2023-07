Spectacle jeune public : Les aventures de Trompettus (conte musical) 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère, 8 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Spectacle conté et musical de 30 à 40 minutes pour les enfants de 3 à 8 ans.

Prix libre et conscient – participation au chapeau

Album jeunesse musical en vente sur place – 11,9€.

2023-07-08 16:00:00

8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Storytelling and musical show lasting 30 to 40 minutes for children aged 3 to 8.

Free, conscious price – participation by the hatful

Children’s musical album on sale on site – 11.9?

Cuentacuentos y actuación musical de 30 a 40 minutos de duración para niños de 3 a 8 años.

Entrada libre y consciente – participación por montones

Álbum musical infantil a la venta in situ – 11,9 euros

30-40-minütiges Märchen- und Musikspektakel für Kinder von 3 bis 8 Jahren.

Freier und bewusster Preis – Teilnahme am Hut

Musikalisches Jugendalbum vor Ort erhältlich – 11,9?

