CONCERT Rock 8 Place Fontaine Couverte, 26 mai 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Vendredi 26 mai – 20h30 – CONCERT Immobile Debout

A la croisée du post-rock, du folk et de la chanson française décalée..

2023-05-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-26 . .

8 Place Fontaine Couverte Café Associatif Le Passage

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Friday, May 26 ? 8:30 pm ? CONCERT Immobile Debout

At the crossroads of post-rock, folk and offbeat French song.

Viernes 26 de mayo ? 20.30 h ? CONCIERTO Immobile Debout

En la encrucijada del post-rock, el folk y la chanson francesa.

Freitag, 26. Mai ? 20.30 Uhr ? KONZERT Immobile Debout

An der Schnittstelle von Post-Rock, Folk und schrägem französischem Chanson.

Mise à jour le 2023-05-16 par Valence Romans Tourisme