Jeu : faites vos jeux ! 8 place Foch Scherwiller, 11 janvier 2024 18:30, Scherwiller.

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma. Une animation Scherwil’lecteurs, pour tout public..

2024-01-11 fin : 2024-01-11 . 0 EUR.

8 place Foch

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Discover original board games and play with Hervé Noma. A Scherwil?lecteurs event for all ages.

Descubra juegos de mesa originales y venga a jugar con Hervé Noma. Un evento de Scherwilœlecteurs para todas las edades.

Entdecken Sie originelle Gesellschaftsspiele und spielen Sie mit Hervé Noma. Eine Scherwil?leser-Animation, für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-12-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme