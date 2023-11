Spectacle : Lumières des Noëls 8 place Foch Scherwiller, 28 décembre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

La Compagnie « Les Passeurs du monde » vous propose un spectacle de contes en musique s’inspirant des croyances alsaciennes peu connues. A partir de 6 ans.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 11:10:00. 0 EUR.

8 place Foch

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



The Compagnie « Les Passeurs du monde » presents a musical storytelling show inspired by little-known Alsatian beliefs. Ages 6 and up

La compañía « Les Passeurs du monde » te trae un espectáculo de cuentos y música inspirado en creencias alsacianas poco conocidas. A partir de 6 años

Die Compagnie « Les Passeurs du monde » bietet Ihnen ein Märchenspektakel mit Musik, das sich an wenig bekannten elsässischen Glaubensvorstellungen orientiert. Ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-11-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme