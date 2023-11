Rencontre : le vin nature 8 place Foch Scherwiller, 8 décembre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Découverte du vin nature avec Jean Dietrich du domaine Achillée, dégustation et lectures. Pour adultes.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:30:00. 0 EUR.

8 place Foch

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Natural wine discovery with Jean Dietrich from Domaine Achillée, tasting and readings. For adults

Descubra el vino natural con Jean Dietrich de Domaine Achillée, degustación y lecturas. Para adultos

Entdeckung des Naturweins mit Jean Dietrich von der Domaine Achillée, Verkostung und Lesungen. Für Erwachsene

Mise à jour le 2023-11-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme