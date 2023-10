Les conteries du samedi 8 place Foch Scherwiller, 18 novembre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

« Un Chaperon rouge, oui, mais lequel ? ». Un habit rouge, une galette et surtout, surtout, de grandes oreilles, de grandes dents. Ça vous parle ? Pour les enfants à partir de 5 ans.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:30:00. 0 EUR.

8 place Foch

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



« Red Riding Hood, yes, but which one? A red suit, a pancake and, above all, big ears and big teeth. Does it speak to you? For children aged 5 and over

« Caperucita Roja », sí, pero ¿cuál? Un traje rojo, una tortita y, sobre todo, grandes orejas y grandes dientes. ¿Te habla? Para niños a partir de 5 años

» Ein Rotkäppchen, ja, aber welches? « . Ein rotes Kleid, ein Fladenbrot und vor allem, vor allem, große Ohren und große Zähne. Spricht das für Sie? Für Kinder ab 5 Jahren

