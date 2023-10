Gilgamesh sur la banquise 8 Place Faidherbe Périgueux, 28 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 28 Octobre

Gilgamesh sur la banquise

Cie Paon dans le ciment / Labo des Frères Loupiac

Distribution : Avec Gildas Loupiac et Guilhem Loupiac | Regard extérieur : Mathieu Duval

Tarif : 10,00 € | Tarif réduit : 8,00 €

Gilgamesh, Roi d’Uruk (cité Sumérienne), se réveille sur la banquise. Désorienté, il cherche à comprendre comment il s’est retrouvé seul au milieu de l’étendue glacée. Il cherche dans ses souvenirs, se remémore son parcours… Le pauvre roi erre dans sa mémoire en quête d’une réponse alors que la morsure du vent le consume peu à peu..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, October 28

Gilgamesh on the ice floe

Cie Paon dans le ciment / Labo des Frères Loupiac

Cast : With Gildas Loupiac and Guilhem Loupiac | Outside view : Mathieu Duval

Price : 10,00 ? Reduced price : 8,00 ?

Gilgamesh, King of Uruk (Sumerian city), wakes up on an ice floe. Disoriented, he tries to understand how he found himself alone in the middle of the icy expanse. He searches his memories, recalling his journey? The poor king wanders his memory in search of an answer, as the bite of the wind gradually consumes him.

Sábado 28 de octubre

Gilgamesh en la banquisa

Cie Paon dans le ciment / Labo des Frères Loupiac

Reparto: Con Gildas Loupiac y Guilhem Loupiac | Ojo externo: Mathieu Duval

Precio: 10,00 euros Precio reducido: 8,00 euros

Gilgamesh, rey de Uruk (una ciudad sumeria), se despierta en un témpano de hielo. Desorientado, intenta comprender cómo se encontró solo en medio de la extensión helada. Rebusca en sus recuerdos, rememorando su viaje.. El pobre rey vaga en su memoria, buscando una respuesta mientras la mordedura del viento le consume poco a poco.

Samstag, 28. Oktober

Gilgamesch auf der Eisscholle

Cie Paon dans le ciment / Labo des Frères Loupiac

Besetzung: Mit Gildas Loupiac und Guilhem Loupiac | Blick von außen: Mathieu Duval

Preis: 10,00? | Ermäßigter Preis: 8,00?

Gilgamesch, König von Uruk (sumerische Stadt), erwacht auf einer Eisscholle. Verwirrt versucht er zu verstehen, wie er sich allein in der Mitte der Eisfläche wiedergefunden hat. Er durchforstet seine Erinnerungen und erinnert sich an seine Reise Der arme König irrt auf der Suche nach einer Antwort in seiner Erinnerung umher, während der Wind ihn langsam auffrisst.

