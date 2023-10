Toska 8 Place Faidherbe Périgueux, 16 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Du 16 au 20 Octobre

Toska

Cie Reka

Distribution : Création originale et mise-en-scène collective | Anastasia Kruglyak : texte et interprétation | Clément Bernis aka Le Poisson : création visuelle et lumière | Thomas Delpérié : création musicale et sonore

Tarif : 10,00 € | Tarif réduit : 8,00 €

Тоска́ (nom russe, féminin) – une mélancolie apathique, une tristesse sans cause précise, une pointe d’angoisse ; un malaise intérieur pour un endroit lointain ou un temps passé.

Polina, jeune vendeuse de friandises de la gare de Kiev, vit seule dans une petite chambre de location en banlieue moscovite. Elle y gît dans l’’incessante grisaille de l’’hiver ; comme un poisson dans un bocal, elle tourne en rond et essaie de fuir ce trouble qui la dévore. Comment s’est-t-elle retrouvée dans cette situation ?.

2023-10-16 fin : 2023-10-20 . EUR.

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 16 to 20

Toska

Cie Reka

Cast : Original creation and collective staging | Anastasia Kruglyak : text and performance | Clément Bernis aka Le Poisson : visual and lighting design | Thomas Delpérié : music and sound design

Price: 10.00 ? Reduced price: 8.00 ?

?????? (Russian noun, feminine) – a listless melancholy, a sadness without precise cause, a touch of anguish; an inner malaise for a distant place or a past time.

Polina, a young sweet-seller from the Kiev train station, lives alone in a small rented room in a Moscow suburb. Like a fish in a bowl, she spins in circles, trying to escape the turmoil that consumes her. How did she end up in this situation?

Del 16 al 20 de octubre

Toska

Cie Reka

Reparto: Creación original y puesta en escena colectiva | Anastasia Kruglyak: texto e interpretación | Clément Bernis alias Le Poisson: diseño visual y de iluminación | Thomas Delpérié: música y diseño sonoro

Precio: 10,00 euros Precio reducido: 8,00 euros

?????? (sustantivo ruso, femenino) – una melancolía apática, una tristeza sin causa precisa, un toque de angustia; un malestar interior por un lugar lejano o un tiempo pasado.

Polina, una joven vendedora de dulces en la estación de Kiev, vive sola en una pequeña habitación alquilada en las afueras de Moscú. Como un pez en una pecera, nada en círculos, intentando escapar de la confusión que la consume. ¿Cómo ha llegado a esta situación?

Vom 16. bis 20. Oktober

Toska

Cie Reka

Besetzung : Originalkreation und kollektive Inszenierung | Anastasia Kruglyak : Text und Interpretation | Clément Bernis aka Le Poisson : visuelle Kreation und Licht | Thomas Delpérié : Musik- und Klangkreation

Eintrittspreis: 10,00 ? | Ermäßigter Eintrittspreis: 8,00 ?

?????? (russisches Substantiv, weiblich) – eine apathische Melancholie, eine Traurigkeit ohne klare Ursache, ein Anflug von Angst; ein inneres Unbehagen an einem fernen Ort oder einer vergangenen Zeit.

Polina, eine junge Verkäuferin von Süßigkeiten am Bahnhof von Kiew, lebt allein in einem kleinen Mietzimmer in einem Moskauer Vorort. Wie ein Fisch im Glas dreht sie sich im Kreis und versucht, der Unruhe zu entfliehen, die sie auffrisst. Wie ist sie in diese Situation geraten?

