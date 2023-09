DU PIMENT SOUS LES ARÊTES 8 Place Faidherbe Périgueux, 29 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Vendredi 29 Septembre

DU PIMENT SOUS LES ARÊTES

Spectacle poétique, musical et interactif

Cie Pierrot Noir

Philippe Le Velly alias Pierrot Noir est un ramasseur de mots, un lécheur d’ étoiles, il marche seul dans les sillons de la terre sur les traces d’’une poésie primitive et décomplexée, il est l’auteur du recueil de textes et chansons : « du piment sous les arêtes ». C’est Alain Moreau, musicien, compositeur qui lui propose de créer la musique de son nouveau spectacle. Ils trouvent ensemble les différents climats qui vont porter les mots de cette aventure poétique, dite et chantée, où ni l’’émotion ni le rire ne sont absents.

Tarif : 8 / 10€

réservation indispensable.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, September 29

CHILLI UNDER THE BONES

Poetic, musical and interactive show

Cie Pierrot Noir

Philippe Le Velly, alias Pierrot Noir, is a collector of words and a licker of stars, walking alone in the furrows of the earth in the footsteps of a primitive, uninhibited poetry. He is the author of the collection of texts and songs: « du piment sous les arêtes ». Alain Moreau, musician and composer, invited him to create the music for his new show. Together, they found the different moods that would carry the words of this poetic adventure, spoken and sung, where neither emotion nor laughter are absent.

Price: 8 / 10?

booking essential

Viernes 29 de septiembre

CHILE BAJO LOS HUESOS

Espectáculo poético, musical e interactivo

Compañía Pierrot Noir

Philippe Le Velly, alias Pierrot Noir, es un coleccionista de palabras y un lameculos de estrellas. Camina solo por los surcos de la tierra, siguiendo las huellas de una poesía primitiva y desinhibida, y es el autor de la colección de textos y canciones « du piment sous les arêtes ». Alain Moreau, músico y compositor, le pidió que creara la música de su nuevo espectáculo. Juntos encontraron los diferentes estados de ánimo que transportarían las palabras de esta aventura poética, hablada y cantada, donde no faltan ni la emoción ni la risa.

Precio: 8 / 10?

reserva obligatoria

Freitag, 29. September

CHILI UNTER DEN GRÄTEN

Poetisches, musikalisches und interaktives Spektakel

Cie Pierrot Noir

Philippe Le Velly alias Pierrot Noir ist ein Wortsammler und Sternengucker, der allein in den Furchen der Erde auf den Spuren einer primitiven und ungehemmten Poesie wandelt. Er ist der Autor der Text- und Liedersammlung « du piment sous les arêtes » (Chili unter den Gräten). Alain Moreau, ein Musiker und Komponist, schlägt ihm vor, die Musik für sein neues Stück zu komponieren. Gemeinsam finden sie die verschiedenen Stimmungen, die die Worte dieses poetischen, gesprochenen und gesungenen Abenteuers tragen werden, bei dem weder die Emotion noch das Lachen fehlen.

Preis: 8 / 10 ?

reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-25 par OT de Périgueux