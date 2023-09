Théâtre Grandeur Nature – Incroyable Georges 8 Place Faidherbe Périgueux, 23 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Rares sont les personnes qui ont déjà vu l’oiseau-lyre imiter à la perfection la tronçonneuse, une alarme ou n’importe quel autre oiseau pour séduire une femelle.

Qui sait que pour dormir, le poisson perroquet produit et s’enveloppe dans une bulle de mucus, dont la composition le soigne pendant son sommeil et le rend imperceptible ?

Georges, vieux naturaliste passionné est totalement subjugué par les excentricités de la nature. Pour les raconter à sa chouette Ulule, il bricole des marionnettes, des masques, des accessoires qu’il manipule.

Il danse, chante, endosse les costumes illustrant la bizarrerie de ces animaux extravagants et nous embarque dans son ébouriffante ménagerie…

…pour le plaisir, mais aussi parce qu’il est urgent de ne plus parler de la biodiversité que par des cris d’alarme souvent paralysants..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:00:00. EUR.

8 Place Faidherbe Théâtre Grandeur Nature

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Few people have ever seen the lyrebird perfectly imitate a chainsaw, an alarm or any other bird to seduce a female.

Who knows that to sleep, the parrot fish produces and wraps itself in a mucus bubble, whose composition cares for it while it sleeps and makes it imperceptible?

Georges, a passionate old naturalist, is totally captivated by the eccentricities of nature. To tell his Ulule owl all about them, he cobbles together puppets, masks and accessories that he manipulates.

He dances, sings, wears costumes that illustrate the bizarre nature of these extravagant animals, and takes us on a wild ride through his menagerie?

?for the fun of it, but also because it’s urgent that we stop talking about biodiversity in terms of the often paralyzing cries of alarm.

Pocas personas han visto nunca al ave lira imitar a la perfección una motosierra, una alarma o cualquier otra ave para seducir a una hembra.

¿Quién sabe que para dormir, el pez loro produce y se envuelve en una burbuja de moco, cuya composición lo cuida mientras duerme y lo hace imperceptible?

Georges, viejo y apasionado naturalista, está totalmente cautivado por las excentricidades de la naturaleza. Para contar su historia de Ulule, fabrica marionetas, máscaras y accesorios que manipula.

Baila, canta, se viste con trajes que ilustran la extravagante naturaleza de estos extravagantes animales, y nos lleva en un viaje salvaje a través de su colección..

… para divertirnos, pero también porque urge dejar de hablar de biodiversidad en términos de gritos de alarma, a menudo paralizantes.

Nur wenige Menschen haben schon einmal gesehen, wie der Leierschwanz perfekt eine Kettensäge, eine Alarmanlage oder einen anderen Vogel imitiert, um ein Weibchen zu verführen.

Wer weiß schon, dass der Papageienfisch zum Schlafen eine Schleimblase produziert und sich darin einhüllt, deren Zusammensetzung ihn während des Schlafs pflegt und unbemerkt lässt?

Georges, ein alter, leidenschaftlicher Naturforscher, ist von den Exzentrizitäten der Natur völlig überwältigt. Um sie seiner Eule Ulule zu erzählen, bastelt er Marionetten, Masken und Requisiten, mit denen er hantiert.

Er tanzt, singt und schlüpft in Kostüme, die die Skurrilität dieser extravaganten Tiere veranschaulichen, und nimmt uns mit in seine haarsträubende Menagerie?

?zum Vergnügen, aber auch, weil es dringend notwendig ist, über die biologische Vielfalt nicht mehr nur in Form von oft lähmenden Alarmrufen zu sprechen.

