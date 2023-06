Mimos au Paradis : Full Mask Theatre 8 Place Faidherbe Périgueux, 5 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Mercredi 5 et Jeudi 6 Juillet

Mimos au Paradis : Full Mask Theatre

RACHAEL SAVAGE – VAMOS THEATRE

Rachael Savage, directrice artistique du Vamos Theatre, compagnie majeure dans le champ du théâtre visuel depuis plus de 20 ans au Royaume Uni, propose une Masterclass autour des techniques du théâtre masqué dans le cadre du Festival Mimos (4>8 juillet 2023)

Les stagiaires seront amenés à explorer la création de personnages, la clarté du geste,et la composition d’une scène.

Les participants se produiront dans les rues de Périgueux pendant le festival.

Enseignée en anglais, cette formation est destinée aux pédagogues, acteurs et artistes professionnels.

Restitution le Jeudi 6 Juillet à 18h30 – Esplanade Badinter Périgueux

Infos pratiques : info@vamostheatre.co.uk

Tarifs : 80 € / pers..

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday July 5 and Thursday July 6

Mimos au Paradis: Full Mask Theatre

RACHAEL SAVAGE – VAMOS THEATRE

Rachael Savage, artistic director of Vamos Theatre, a major visual theater company in the UK for over 20 years, offers a Masterclass in masked theater techniques as part of the Mimos Festival (July 4>8, 2023)

Trainees will explore character creation, clarity of gesture and scene composition.

Participants will perform in the streets of Périgueux during the festival.

Taught in English, this course is designed for professional teachers, actors and artists.

Restitution on Thursday July 6 at 6:30pm ? Esplanade Badinter Périgueux

Practical info : info@vamostheatre.co.uk

Prices : 80 ? / pers.

Miércoles 5 y jueves 6 de julio

Mimos au Paradis : Teatro de máscaras

RACHAEL SAVAGE – TEATRO VAMOS

Rachael Savage, directora artística de Vamos Theatre, una importante compañía en el campo del teatro visual desde hace más de 20 años en el Reino Unido, ofrece una Masterclass sobre técnicas de teatro de máscaras en el marco del Festival Mimos (4>8 de julio de 2023)

Los participantes explorarán la creación de personajes, la claridad del gesto y la composición de escenas.

Los participantes actuarán en las calles de Périgueux durante el festival.

Impartido en inglés, este curso está destinado a profesores, actores y artistas profesionales.

Feedback el jueves 6 de julio a las 18.30 ? Explanada Badinter Périgueux

Información práctica: info@vamostheatre.co.uk

Precios: 80€ / pers.

Mittwoch, 5. und Donnerstag, 6. Juli

Mimos im Paradies: Full Mask Theatre

RACHAEL SAVAGE – VAMOS THEATER

Rachael Savage, künstlerische Leiterin des Vamos Theatre, einer seit über 20 Jahren in Großbritannien führenden Gruppe im Bereich des visuellen Theaters, bietet im Rahmen des Mimos Festivals (4.-8. Juli 2023) eine Masterclass rund um die Techniken des Maskentheaters an

Die Kursteilnehmer werden dazu angeleitet, die Erschaffung von Charakteren, die Klarheit der Gestik und die Komposition einer Szene zu erforschen.

Die Teilnehmer werden während des Festivals in den Straßen von Périgueux auftreten.

Der Kurs wird auf Englisch unterrichtet und richtet sich an professionelle Pädagogen, Schauspieler und Künstler.

Rückgabe am Donnerstag, den 6. Juli um 18.30 Uhr ? Esplanade Badinter Périgueux

Praktische Informationen: info@vamostheatre.co.uk

Tarife: 80 ? / Pers.

