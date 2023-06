Restitutions de l’École Lazzi Zanni 8 Place Faidherbe Périgueux, 13 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Du 13 au 18 Juin

Restitutions de l’École Lazzi Zanni

Les élèves enfants, ados et adultes et les artistes intervenants de l’École Lazzi Zanni sont heureux de vous inviter aux restitutions de fin d’année qui se tiendront du 13 au 18 juin. Spectacles de théâtre et de danse vont se succéder sur le plateau du Paradis (galerie verbale).

Mardi 13 juin – 19h La manifestation de Grégoire Kocjan (Enfants 7-10 ans)

Vendredi 16 juin – 19h30 Soirée Ados 5/8€ Fairy Tale Heart de Philip Ridley (ados 1)

Samedi 17 juin – 20h Soirée Adultes 5/8€

Dimanche 18 juin

13h30 – La manifestation (enfants) suivi de Fairy Tale Heart (ados 1) 5/8€

15h00 – Le pays de rien (ados 2) suivi de Onze (adultes) 5/8€

18h00 – Musée Home (choré) suivi de Louise/les ours (ados 3) 5/8€.

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-18 . .

8 Place Faidherbe

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



June 13 to 18

Restitutions of the Lazzi Zanni School

The children, teenagers and adults of the Lazzi Zanni School are pleased to invite you to their end-of-year performances from June 13 to 18. Theatrical and dance performances will take place on the Paradis plateau (verbal gallery).

Tuesday June 13 ? 7pm La manifestation by Grégoire Kocjan (Children 7-10)

Friday June 16 ? 7.30pm Teenagers’ evening 5/8? Fairy Tale Heart by Philip Ridley (Teens 1)

Saturday June 17 ? 8pm Adult evening 5/8?

Sunday June 18th

13h30 ? La manifestation (children) followed by Fairy Tale Heart (teens 1) 5/8?

15h00 ? Le pays de rien (teens 2) followed by Onze (adults) 5/8?

18h00 ? Musée Home (choreography) followed by Louise/les ours (teens 3) 5/8?

Del 13 al 18 de junio

Actuaciones de la Escuela Lazzi Zanni

Los niños, adolescentes y adultos de la Escuela Lazzi Zanni tienen el placer de invitarle a las representaciones de fin de curso que tendrán lugar del 13 al 18 de junio. Los espectáculos de teatro y danza tendrán lugar en el escenario Paradis (galería verbal).

Martes 13 de junio ? 19:00 h La manifestación de Grégoire Kocjan (niños de 7 a 10 años)

Viernes 16 de junio ? 19.30 h Noche adolescente 5/8? Fairy Tale Heart de Philip Ridley (Adolescentes 1)

Sábado 17 de junio ? 20.00 h Adultos 5/8?

Domingo 18 de junio

13h30 ? La manifestación (niños) seguida de Fairy Tale Heart (adolescentes 1) 5/8?

15h00 ? Le pays de rien (adolescentes 2) seguido de Onze (adultos) 5/8?

18h00 ? Musée Home (coreografía) seguida de Louise/les ours (adolescentes 3) 5/8?

Vom 13. bis 18. Juni

Restitutionen der Lazzi Zanni Schule

Die Schülerinnen und Schüler der Lazzi Zanni-Schule (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) sowie die Künstlerinnen und Künstler laden Sie herzlich zu den Jahresendvorstellungen vom 13. bis 18. Juni ein. Theater- und Tanzaufführungen werden auf der Bühne des Paradieses (verbale Galerie) stattfinden.

Dienstag, 13. Juni ? 19 Uhr La manifestation von Grégoire Kocjan (Kinder 7-10 Jahre)

Freitag, 16. Juni ? 19.30 Uhr Abend für Jugendliche 5/8? Fairy Tale Heart von Philip Ridley (Teenager 1)

Samstag, 17. Juni ? 20 Uhr Abend für Erwachsene 5/8?

Sonntag 18. Juni

13h30 ? Die Veranstaltung (Kinder) gefolgt von Fairy Tale Heart (Teenager 1) 5/8?

15h00 ? Le pays de rien (Jugendliche 2) gefolgt von Onze (Erwachsene) 5/8?

18h00 ? Museum Home (Choreographie) gefolgt von Louise/die Bären (Teenager 3) 5/8?

Mise à jour le 2023-06-06 par OT de Périgueux