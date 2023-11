MA P’TITE COUSETTE : ATELIER UPCYCLING 8 place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare, 18 novembre 2023, Saint-Gervais-sur-Mare.

Saint-Gervais-sur-Mare,Hérault

La petite fabrique : apprendre et réaliser.

Venez fabriquer vos produits naturels avec l’association Grandir Ensemble de Saint Gervais-sur-Mare.

Des réalisations simples pour réduire les déchets et le gaspillage.

Rendez-vous Chez Camille, 8 place du Quai de 9h30 à 12h30.

En famille, ou pas, tout le monde est bienvenu !

Au programme ce samedi 18 novembre Upcycling : pochettes pour emballage cad.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

8 place du Quai

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie



La petite fabrique: learning and making.

Come and make your own natural products with the Grandir Ensemble association from Saint Gervais-sur-Mare.

Simple creations to reduce waste.

Meet at Chez Camille, 8 place du Quai from 9.30am to 12.30pm.

Family or not, everyone’s welcome!

On the program this Saturday, November 18 Upcycling: pouches for cad packaging

La petite fabrique: aprender y fabricar.

Ven a fabricar tus propios productos naturales con la asociación Grandir Ensemble de Saint Gervais-sur-Mare.

Creaciones sencillas para reducir los residuos.

Cita en Chez Camille, 8 place du Quai, de 9.30 a 12.30 h.

Tanto si es miembro de la familia como si no, ¡todo el mundo es bienvenido!

En el programa del sábado 18 de noviembre Upcycling: bolsas de envases cad

Die kleine Fabrik: lernen und umsetzen.

Stellen Sie mit dem Verein Grandir Ensemble aus Saint Gervais-sur-Mare Ihre eigenen Naturprodukte her.

Einfache Realisierungen zur Reduzierung von Abfall und Verschwendung.

Treffpunkt: Chez Camille, 8 place du Quai, von 9:30 bis 12:30 Uhr.

Ob mit oder ohne Familie, jeder ist willkommen!

Auf dem Programm am Samstag, den 18. November Upcycling: Taschen für Cad-Verpackungen

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU GRAND ORB