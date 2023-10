PARENTHÈSE SPORTIVE 8 place du Quai Saint-Gervais-sur-Mare, 13 octobre 2023, Saint-Gervais-sur-Mare.

Saint-Gervais-sur-Mare,Hérault

Parenthèse Sportive.

Au programme, réveil musculaire et marche autour du village.

2023-10-13 09:30:00 fin : 2023-10-13 11:30:00. .

8 place du Quai

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie



On the program: muscular awakening and a walk around the village

Pausa deportiva.

En el programa: tonificación muscular y paseo por el pueblo

Parenthèse Sportive (Sportliche Pause).

Auf dem Programm stehen Muskelaufbau und ein Spaziergang rund um das Dorf

Mise à jour le 2023-10-12 par OT DU GRAND ORB