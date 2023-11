Exposition photos – Lecoeur brisé 8 Place du Maréchal Joffre Yvetot, 7 novembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Le musée du Pays de Caux, situé dans le quartier du Fay à Yvetot, a vu le jour en 1986. Constant Lecoeur, créateur de ce musée, avait amassé près de 25 000 objets. Quelques mois après son décès en mai 2000, la maison a été abandonnée. Dans cette exposition, des photos de la maison datant de 2018 par Jean-Pierre Maurisse..

Samedi 2023-11-07 fin : 2023-11-25 . .

8 Place du Maréchal Joffre

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The Musée du Pays de Caux, located in the Fay district of Yvetot, was founded in 1986. Constant Lecoeur, the museum’s creator, had amassed some 25,000 objects. A few months after his death in May 2000, the house was abandoned. In this exhibition, photos of the house from 2018 by Jean-Pierre Maurisse.

El Museo del País de Caux, situado en el barrio Fay de Yvetot, se fundó en 1986. Constant Lecoeur, creador del museo, había acumulado casi 25.000 objetos. Pocos meses después de su muerte, en mayo de 2000, la casa fue abandonada. Esta exposición incluye fotos de la casa tomadas en 2018 por Jean-Pierre Maurisse.

Das Museum des Pays de Caux im Stadtteil Fay in Yvetot wurde 1986 gegründet. Constant Lecoeur, der Schöpfer dieses Museums, hatte fast 25.000 Objekte gesammelt. Einige Monate nach seinem Tod im Mai 2000 wurde das Haus verlassen. In dieser Ausstellung werden Fotos des Hauses aus dem Jahr 2018 von Jean-Pierre Maurisse gezeigt.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche