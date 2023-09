Exposition de peintures et de sculptures 8 Place du Maréchal Joffre Yvetot, 30 septembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

6 artistes de l’association des peintres de la Vallée du Cailly du Houlme exposeront leurs peintures et sculptures..

Samedi 2023-09-30 fin : 2023-10-28 . .

8 Place du Maréchal Joffre

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



6 artists from the Association des peintres de la Vallée du Cailly du Houlme will be exhibiting their paintings and sculptures.

6 artistas de la Association des peintres de la Vallée du Cailly du Houlme expondrán sus pinturas y esculturas.

6 Künstler der Association des peintres de la Vallée du Cailly in Le Houlme stellen ihre Gemälde und Skulpturen aus.

